Эрдоган и Обама объединились для ликвидации ИГИЛ в Ракке

Турция заявила о готовности вместе с США принять участие в операции по освобождению города Ракка от боевиков ИГИЛ.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует газета Hurriyet, Анкара не испытывает трудностей в сотрудничестве с Вашингтоном. Глава государства отметил, что Турции комфортно работать с США как при проведении операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, так и в Джараблусе.

«Нам очень комфортно работать с США в Ар-Раи (провинции Алеппо на севере Сирии — ред.). Мы сотрудничали и продолжаем сотрудничать в Джараблусе», — заявил Эрдоган, возвращаясь с саммита Большой двадцатки.

Также турецкий лидер добавил, что план совместной операции по ликвидации террористов «Исламского государства» [также ИГ или ИГИЛ; деятельность признана экстремистской, запрещена в России решением суда – прим. ред.] на территории региона вдоль 95-километрового участка сирийско-турецкой границы обсуждался еще в ноябре прошлого года в ходе переговоров лидеров Турции и США в Анталье, однако реализация плана было отложена.

Кроме того, Эрдоган заявил о готовности вместе с США принять участие в операции по освобождению сирийского города Ракка от террористов ИГИЛ.

«Ракка — важный центр для ИГ. Обама, в частности, хочет сделать что-то с Раккой вместе с нами. Мы ответили ему, что для нас это не проблема», — заявил Эрдоган.