Антон Зарицкий: Чего НЕ ждать от выборов в Госдуму

Чем ближе выборы, тем заметнее два диаметрально противоположных подхода к ним, отмечает обозреватель Sobesednik.ru.

С одной стороны, многие осведомленные или небезразличные к политике люди уверены, что власти только и ждут, когда выборы в Госдуму, намеченные на 18 сентября, останутся позади. Только и ждут, чтобы предпринять какие-то непопулярные действия. Так, например, экономисты уверяют, что очередные пертурбации с пенсионной системой не начнутся до выборов. Да что там — даже дальнобойщики уверены, что в Верховном суде им дадут от ворот поворот с их претензиями против «Платона» только после дня голосования.

С другой стороны, государственные социологи бодро рапортуют: недовольство граждан политиками убывает по мере приближения выборов. Эти сведения, впрочем, можно трактовать по-разному; более показательно другое: независимые социологи сообщают, что партии, может, и становятся россиянам менее несимпатичны, вот только число тех, кто не собирается участвовать в выборах совсем, становится тем больше, чем ближе день голосования. Телерейтинги предвыборных дебатов, как сообщается, тоже падают.

Получается странная картина: с одной стороны, есть уверенность, что выборы как будто на многое повлияют, с другой — нарастает апатия.

Можно спорить о том, выгодна или невыгодна действующей власти низкая явка. Принято считать, что подконтрольный электорат вроде бюджетников и пенсионеров ходит голосовать исправно, будь то добровольно или из-под палки. Значит, если протестно настроенные избиратели на выборы не придут, доля голосов за партию власти будет больше.

Но в то же время с призывами бойкотировать выборы (или с тем, что может быть таким образом истрактовано) борются жестко: они официально приравнены чуть ли не к экстремизму. Интернет-порталы, агитирующие не ходить на избирательные участки, блокируются с формулировкой типа «за призывы к свержению конституционного строя» — потому что по Конституции источником власти в России является ее многонациональный народ, который выражает свою волю в том числе посредством голосования. А, к слову, те самые независимые социологи буквально через неделю после публикации данных о резком падении рейтинга «Единой России» получили своего рода «чёрную метку» для общественных организаций — были объявлены «иностранными агентами».

Много говорят о том, что у власти якобы есть задача провести думские выборы сравнительно честно и открыто, без подтасовок и фальсификаций и связанного с ними большого шума, без угрозы протестов. Поэтому, как считается, регистрируют явно оппозиционных кандидатов, в том числе даже поддержанных Михаилом Ходорковским (впрочем, не всех); и вообще якобы избирательные комиссии не будут лютовать, хотя как раз после выборов 2011 года и последовавшего «бунта наблюдателей» на Болотной и Сахарова законодательство в области выборов сделали довольно драконовским. Но новый глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью как раз хвастается тем, как удалось «пристроить» безродных общественных наблюдателей, невзирая на все эти рогатки, и даже обещает по итогам собранного в сентябре опыта ходатайствовать о внесении новых изменений в законы о выборах.

Впрочем, судя по тому, как накануне весь день обсуждались буквально два слова, сказанные Владимиром Путиным о своем гипотетическом преемнике, все хорошо понимают, что влияние на политическую жизнь в России выборов в Госдуму, какими бы ни были их результаты, и самой Госдумы, каким бы ни оказался ее состав, по сути ничтожно в сравнении с результатами других выборов — президентских, намеченных пока на март 2018 года.

Только если уж сравнивать выборы цикл к циклу, президентская кампания — 2012 оставила у многих то еще впечатление. Главной сенсацией (что подтверждают и телерейтинги) стало участие в них Михаила Прохорова; с тех пор он давно не делает политических заявлений, а только продаёт принадлежащие ему общественно-политические СМИ в России, а из одних партий, покинутых им по тем или иным причинам, можно составить небольшие теледебаты. Остальной политический пейзаж не изменился, а те, кто пытается претендовать на новизну в нем, делают это, подтягивая в свои ряды героев девяностых.

Словом, пока ничего не обещает, что в 2018 году президентские выборы будут интереснее, чем в 2012-м. А если так, чего остается хотеть от выборов думских.