Политика
10:23, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Антон Зарицкий: Чего НЕ ждать от выборов в Госдуму

Если протестно настроенные избиратели на выборы не придут, доля голосов за партию власти будет больше
Если протестно настроенные избиратели на выборы не придут, доля голосов за партию власти будет больше
Фото: Global Look Press

Чем ближе выборы, тем заметнее два диаметрально противоположных подхода к ним, отмечает обозреватель Sobesednik.ru.

С одной стороны, многие осведомленные или небезразличные к политике люди уверены, что власти только и ждут, когда выборы в Госдуму, намеченные на 18 сентября, останутся позади. Только и ждут, чтобы предпринять какие-то непопулярные действия. Так, например, экономисты уверяют, что очередные пертурбации с пенсионной системой не начнутся до выборов. Да что там — даже дальнобойщики уверены, что в Верховном суде им дадут от ворот поворот с их претензиями против «Платона» только после дня голосования.

С другой стороны, государственные социологи бодро рапортуют: недовольство граждан политиками убывает по мере приближения выборов. Эти сведения, впрочем, можно трактовать по-разному; более показательно другое: независимые социологи сообщают, что партии, может, и становятся россиянам менее несимпатичны, вот только число тех, кто не собирается участвовать в выборах совсем, становится тем больше, чем ближе день голосования. Телерейтинги предвыборных дебатов, как сообщается, тоже падают.

Получается странная картина: с одной стороны, есть уверенность, что выборы как будто на многое повлияют, с другой — нарастает апатия.

Можно спорить о том, выгодна или невыгодна действующей власти низкая явка. Принято считать, что подконтрольный электорат вроде бюджетников и пенсионеров ходит голосовать исправно, будь то добровольно или из-под палки. Значит, если протестно настроенные избиратели на выборы не придут, доля голосов за партию власти будет больше.

Но в то же время с призывами бойкотировать выборы (или с тем, что может быть таким образом истрактовано) борются жестко: они официально приравнены чуть ли не к экстремизму. Интернет-порталы, агитирующие не ходить на избирательные участки, блокируются с формулировкой типа «за призывы к свержению конституционного строя» — потому что по Конституции источником власти в России является ее многонациональный народ, который выражает свою волю в том числе посредством голосования. А, к слову, те самые независимые социологи буквально через неделю после публикации данных о резком падении рейтинга «Единой России» получили своего рода «чёрную метку» для общественных организаций — были объявлены «иностранными агентами».

Много говорят о том, что у власти якобы есть задача провести думские выборы сравнительно честно и открыто, без подтасовок и фальсификаций и связанного с ними большого шума, без угрозы протестов. Поэтому, как считается, регистрируют явно оппозиционных кандидатов, в том числе даже поддержанных Михаилом Ходорковским (впрочем, не всех); и вообще якобы избирательные комиссии не будут лютовать, хотя как раз после выборов 2011 года и последовавшего «бунта наблюдателей» на Болотной и Сахарова законодательство в области выборов сделали довольно драконовским. Но новый глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью как раз хвастается тем, как удалось «пристроить» безродных общественных наблюдателей, невзирая на все эти рогатки, и даже обещает по итогам собранного в сентябре опыта ходатайствовать о внесении новых изменений в законы о выборах.

Впрочем, судя по тому, как накануне весь день обсуждались буквально два слова, сказанные Владимиром Путиным о своем гипотетическом преемнике, все хорошо понимают, что влияние на политическую жизнь в России выборов в Госдуму, какими бы ни были их результаты, и самой Госдумы, каким бы ни оказался ее состав, по сути ничтожно в сравнении с результатами других выборов — президентских, намеченных пока на март 2018 года.

Только если уж сравнивать выборы цикл к циклу, президентская кампания — 2012 оставила у многих то еще впечатление. Главной сенсацией (что подтверждают и телерейтинги) стало участие в них Михаила Прохорова; с тех пор он давно не делает политических заявлений, а только продаёт принадлежащие ему общественно-политические СМИ в России, а из одних партий, покинутых им по тем или иным причинам, можно составить небольшие теледебаты. Остальной политический пейзаж не изменился, а те, кто пытается претендовать на новизну в нем, делают это, подтягивая в свои ряды героев девяностых.

Словом, пока ничего не обещает, что в 2018 году президентские выборы будут интереснее, чем в 2012-м. А если так, чего остается хотеть от выборов думских.

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Зарицкий Антон

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