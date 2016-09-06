Востоковед об Обаме и Дутерте: Филиппины – непотопляемый авианосец США

Профессор МГИМО Лариса Ефимова рассказала, почему глава Филиппин позволяет себе резкие высказывания и не боится США.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент Филиппин Родриго Дутерте во время одного из своих публичных выступлений в грубой форме оскорбил лидера Соединенных Штатов, назвав Барака Обаму «сукиным сыном». При этом Дутерте призвал не задавать ему вопросы о случаях внесудебных казней, связанных с борьбой с наркоторговцами на Филиппинах, которые уже давно беспокоят ООН. Позже глава островного государства заявил, что сожалеет о сказанном.

Стоит отметить, что инцидент с оскорблением Обамы далеко не первый в ряду скандальных высказываний Дутерте. Так, в ходе президентской кампании в мае 2016 года будущий глава Филиппин советовал «забыть о правах человека» и обещал «убить 100 тысяч преступников и скормить их тела рыбам в Манильском заливе».

Sobesednik.ru решил разобраться в причинах бестактного поведения филиппинского лидера и выяснить, почему оскорбленный им Обама лишь отшутился, назвав Дутерте «ярким парнем».

Доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО Лариса Ефимова объяснила, что необычный стиль поведения главы Филиппин во многом связан с особенностями его воспитания.

«Я бы его [поведение Дутерте] назвала не столько противоречивым, сколько фрондерским. Понимаете, у него такой характер вспыльчивого филиппинца, что сначала он говорит одно, потом он извиняется. Мне кажется, все это, с одной стороны, объясняется тем, что он, конечно, не получил такого рафинированного воспитания, как традиционная аристократическая элита, которая сначала воспитывалась по очень церемонным испанским традициям. А потом фактически эта же элита была приближена к американцам и во время колониального господства американцев на Филиппинах прониклась американскими, с одной стороны либеральными традициями, но с другой стороны и определенными европейскими стандартами вежливости», – пояснила Ефимова.

Эксперт отметила, что именно этой своей манере Дутерте во многом обязан народной поддержой и своим президентским креслом: «Дутерте, мне кажется, специально позиционирует себя как человек из народа: вот он с юга [Филиппин], из народа, он там навел порядок. За счет этого он, собственно говоря, и победил – всем надоела оторванная от народа рафинированная элита. С одной стороны, это характерная черта его поведения, он так привык, а с другой стороны он специально показывает: "Я и так, и эдак могу, и вообще мне никто не указ, никакой не Старший Брат, и ваши международные стандарты [мне не указ]. Я делаю так, как я считаю нужным для своей страны – уж для нее я пойду на все"».

Тем временем близится саммит США-АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и Восточноазиатский саммит, где Дутерте, вероятнее всего, придется лично общаться с Обамой. Профессор МГИМО убеждена, что исход грядущих переговоров в большей степени зависит от США. При этом она отметила, что от Штатов вряд ли можно ожидать напряжения в отношениях с Филиппинами: «Здесь зависит, конечно, от Обамы, потому что если будет много принесено извинений, объяснений, то, возможно, он встретится [с Дутерте], а может быть, кто-то из представителей. Конечно, американцам никуда не деться от Филиппин, потому что это их "непотопляемый авианосец". Япония Японией, конечно, но Филиппины для американцев роднее, ближе, полезнее и удобнее со всех точек зрения – вплоть до того, что они предложили даже создать там на юге базу для американских дронов, которые будут контролировать этот регион. Я думаю, что с американской стороны отношения будут направлены на то, чтобы не обращать внимания: "Ну что делать, ну вот такой он; но все равно Филиппины – наш друг, Филиппины нам нужны, и мы нужны Филиппинам". И это правильно».

Эксперт отметила, что Филиппины также нуждаются в поддержке США, и причиной тому является Китай: «Китайцы являются претендентами на то, чтобы играть ведущую роль в Юго-Восточной Азии. Это правильно, и, конечно, американцы тоже с этим должны считаться, но для Филиппин здесь очень опасная ситуация. На Филиппинах чисто этнических китайцев, может быть, немного, но практически вся старая элита – это так называемые китайские метисы, у них у всех китайские корни. Они контролируют всю экономику. Китайцам из КНР договориться с теми, кто хоть наполовину является китайцами там [на Филиппинах], очень легко. Там очень много китайских акционерных обществ, торговых компаний, торговых палат. То есть Китаю не надо воевать за эти острова – они задушат Филиппины в своих "экономических объятьях", при этом общаясь со своими же филиппинскими друзьям. Поэтому Дутерте (он как раз чистокровный, судя по всему, филиппинец) нужен противовес – Америка! Поэтому это такое кокетство, но, мне кажется, что они [Филиппины и США] друг от друга никуда не могут деться», – заключила профессор МГИМО.