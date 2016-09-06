Владимир Буковский: Чем больше в России хапают, тем быстрее она лопнет

Владимир Буковский в интервью Sobesednik.ru поделился своим мнением о Brexit и о нынешнем положении России.

Ровно четверть века назад Владимир Буковский давал свое первое интервью уже не советской, а российской прессе. Он пришел в Sobesednik.ru и встречался тут с журналисткой Ольгой Белан. С ним были его солагерники – кто-то из диссидентов, кто-то из блатных. Он ко всем обращался «братка». Это был его первый приезд на родину после того, как «обменяли хулигана на Луиса Корвалана».

Меня при этом не было. Меня вообще тогда не было. Но легенда осталась: тут... в этом кабинете... сидел Бук в конце августа девяносто первого! И все предсказал, вот ровно все, как оно и вышло.

Буковский так и не стал в России крупным политическим деятелем, оставшись одним из самых знаменитых и упрямых диссидентов. Его так и не удалось ничем скомпрометировать – даже идиотским скандалом по обвинению в хранении педофильских фотографий (все подозрения с него сняты британским судом, и я даже не хочу с ним об этом гротеске говорить). Но, несмотря на всю свою несгибаемость, всемирную известность и многочисленные переиздания книги «И возвращается ветер», он так и не повлиял в России ни на кого. Кроме нескольких тысяч читателей вроде меня.

Легенда живет в Кембридже, в небольшом запущенном доме, переполненном книгами и сигаретным дымом. Он встречает меня в огромном заросшем саду, где ощущаешь себя совершенно как Алиса в Стране чудес.

«Англии даже полегчает»

– Начнем, наверное, с английских дел, раз у вас до сих пор такая буча...

– Все сегодня спрашивают, почему Великобритания решила выйти из Евросоюза, а вы спросили бы лучше, почему она вообще в него вошла. Ей это изначально не было нужно. Я 40 лет назад приехал сюда и наблюдал процесс втаскивания Великобритании в ЕС. Европейский союз был придуман совсем не для того, для чего они утверждают сейчас. Создание его обусловлено повсеместным кризисом социального обеспечения в Европе. Социализм – не производительная идея, а распределительная. ЕС – гигантская бюрократическая машина, организаторы которой хотят только власти, чтобы иметь возможность распределять как можно больше благ. Но, как и все, чужие блага имеют свойство заканчиваться, и распределять становится нечего.

В Англии есть отличный анекдот про бюрократов из Евросоюза: из четырех арифметических действий они освоили только два – вычитание и деление. Сложение и умножение им недоступны. Почему-то они решили, что, если соединить вместе много бедных стран, получится одна богатая, а это совсем не так.

– А что будет с Великобританией, если она потеряет доступ к Общему рынку, будет вынуждена пересматривать миграционные правила, что будет с европейцами, которые здесь живут?

– С европейцами ничего не будет, депортировать их никто не собирается, просто приток новых будет лучше контролироваться. Учитывая ситуацию с беженцами в ЕС, это безусловный плюс. А Общий рынок и ЕС – совсем не одно и то же, он был учрежден в 1985 году. За семь лет до образования Евросоюза уже были достигнуты и работали все соглашения. Так же и Шенген – не синоним Евросоюза, и Швейцария, например, не является членом Евросоюза, однако стала частью Шенгенской зоны.

Безусловно, евробюрократы будут чинить препятствия для выхода, тем более для такого, при котором Великобритания останется в более выгодном положении, чем в составе ЕС. Сейчас парламент говорит о выходе по процедуре согласно 50-му пункту договора, со всеми подпи­сями членов ЕС. Но это невозможно! Это растянет процесс не на два-три года, как в протоколе, а на десять. И будет, как в анекдоте про шотландца, который так любил свою собаку, что отрезал ей хвост по частям, чтобы было не так больно. Здесь мало кто это понимает, но подобные решения лучше принимать наиболее радикальным способом, так они будут менее болезненны для страны. Просто в Великобритании так не принято.

– А есть реальные угрозы экономике и целостности Великобритании после брекзита, на ваш взгляд? Отсоединение Шотландии, падение курса фунта, фондового рынка?

– Вся эта истерия с падением фунта, бегством банков, обвалом рынка – искусственно нагнетаемая паника из-за неопределенности. Лондон был мировой финансовой столицей до ЕС и останется ею после, меньше будет ограничений, свободнее торговля, британские офшоры без евроограничений только выиграют: туда побежит из Европы весь капитал. Фунт поднимется, как только закончится паника, это произойдет скоро. Шотландия – самый бедный и неблагополучный район Великобритании, самый тяжелый по СПИДу, наркомании и безработице, туда уходит огромное количество субсидий, там практически полностью отсутствует промышленность. Не представляю себе шотландца в здравом уме, который захочет быть вне Великобритании, но внутри ЕС. А нам в Англии даже полегчает без них.

Реальная угроза – это отделение Северной Ирландии. Долгие годы там действует националистическая партия, и настроения о независимости там бродят, подогреваются заинтересованными сторонами. Но ирландцы голосовали против брекзита, и это противостояние может кончиться вооруженным конфликтом и потенциально гражданской войной.

«Внутри России поводов для гордости уже не сыщешь...» Фото: Global Look Press

– Эксперты говорят, что стабильность в Англии вообще кончилась...

– Эксперты нагнетают обстановку в надежде, что еще можно что-то изменить. Нельзя, решение принято. Безусловно, первые несколько лет страна будет в непростом положении, в первую очередь экономическом, думаю, но в долгосрочной перспективе эти неудобства многократно окупятся. Ведь кто сейчас может сказать, что ЕС в ближайшие годы будет процветать? Безусловно, у политиков будет много работы по переподписанию множества соглашений, будут перезаключения и обсуждения договоров. Им предстоят длительные переговоры, но ведь для этого их и избирают – пусть работают.

«Россия больше не может идти вперед, значит – покатится назад»

– А что тем временем будет с Россией, как вы думаете?

– А что будет?.. Там уже ничего нет, я очень давно это спрогнозировал, 23 года назад еще. Будет дальнейшая фрагментация страны, распад на составные части. Не обязательно по этническим, а скорее даже по экономическим зонам – Дальний Восток, Восточная Сибирь… У них свои интересы, Москва не нужна им, она только тянет из них деньги. Могли бы быть два богатейших региона – у них под боком такие рынки, как Япония, Китай.

– То есть все эти страхи насчет распада России – это не властные пугалки?

– Тенденция абсолютно очевидная: к фрагментации. Чем больше хапают, тем быстрее лопнет.

С Крымом – абсолютная политическая авантюра. И надо было додуматься объявить аннексию! Если бы не было этого, а поступили бы, как с Абхазией и прочими, которые якобы независимые, квазинезависимые, – санкций бы не было. Все бы ругались, но не было бы санкций. А с аннексией это нарушение всех международных договоренностей, нарушение послевоенных границ… Влез – получи.

– Тогда зачем влез?

– А эта система без экспансии не живет. Ей надо постоянно наращивать истерику. По любому поводу. Внутри России поводов для гордости уже не сыщешь. И вообще неизвестно – что там, собственно, происходит. Политики нет по определению, информации – тем более.

Знаете, это такая лагерная история – ты умри сегодня, а я завтра. Такой расчет на один день. Вот сегодня прихватил какую-то территорию, получил рейтинг, а завтра еще что-нибудь придумаем, еще что-нибудь аннексируем.

Полную версию интервью с Владимиром Буковским читайте скоро на Sobesednik.ru и в свежем номере газеты «Собеседник».