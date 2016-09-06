Текст дня: Без работающей политической системы не будет и экономики

Российский оппозиционер и IT-специалист Леонид Волков рассуждает о причинах уголовного преследования главы «Вымпелкома».

Ранее Sobesednik.ru сообщал об отставке гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина, ставшего фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

Sobesednik.ru публикует текст оппозиционного деятеля Леонида Волкова, изначально опубликованный на его странице в Facebook, в котором напрямую связываются нынешние неприятности Слободина с его ранее декларируемой аполитичностью. Орфография и пунктуация автора сохранены. Редакция может не разделять мнения автора блога.

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Про Слободина, еще раз хочу кратко сформулировать.

Все мне пишут: «зачем ты про него так, умный человек и великолепный менджер».

Это правда.

А с умного — и спрос больше.

Сколько раз умный человек Слободин прочел публичную проповедь на тему «надо спокойно делать свое дело, а в политику не лезть»? Не счесть. И не он один, конечно — таких умных людей много.

Сколько раз умный человек Слободин публично писал и говорил о том, что «мы работаем, нас политика не касается»? Много раз. В статьях, в блоге, в интервью... Это сквозная мысль. Не только у него, вы легко все вспомните еще несколько имен ярких и успешных предпринимателей с той же позицией.

А ведь это было НЕПРАВДОЙ.

Умный люди как раз-таки прекрасно знали, что качество политических институтов является определяющим; что без работающей политической системы не будет и экономики. Знали — и врали. Ну или обманывали себя, а потом и других.

Вот это все коллективное «мы тут будем пока работать, а в политике все как-нибудь само собой устаканится« — вот оно и вышло боком, извините.

Сколько раз умный человек Слободин пришел на митинг? Точно не знаю, но, кажется, ноль.

Сколько раз умный человек Слободин сделал донейт в ФБК? Точно знаю — ноль.

Результат — налицо.

Последствия очень жестокие; вероятнее всего — незаслуженно жестокие. Никакого злорадства не испытываю, никому такого не пожелаю.

Но, извините, не видеть причинно-следственной связи между последовательной лживой, страусиной позицией крупного современного российского бизнеса и тем, как сейчас об него вытирают ноги — тоже не могу. Потому что она есть, и самая что ни на есть прямая.

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