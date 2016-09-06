Политика
Источник: РИА "Новости"
15:55, 06 Сентября 2016 Версия для печати

С "Рособоронэкспорта" США сняли часть санкций на два года

США на два года сняли санкции с «Рособоронэкспорта» по контрактам на техническое обслуживание вертолетов в Афганистане.

Как сообщило РИА «Новости», 24 ноября 2015 года США отменили санкции в отношении российской компании «Рособоронэкспорт», связанные с контрактами по техобслуживанию вертолетов Ми-17 в Афганистане. Об этом заявил замглавы российской компании Сергей Гореславский.

Как пояснил Гореславский, решение об отмене санкций, принятое Америкой, будет действовать два года, но не исключено, что оно может быть продлено.

Отмечается, что «Рособоронэкспорт» уже подписал контракт на техническое освидетельствование четырех вертолетов для Афганистана с чешским предприятием «ЛОМ Прага». В российской компании готовы рассматривать и заявки других иностранных заказчиков на поставки дополнительных партий Ми-17 для Афганистана.

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