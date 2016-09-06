Политика
Источник: Интерфакс
12:21, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Путин почтил память Каримова и заявил о большой утрате для себя

Смерть президента Узбекистана стала «большой утратой» и трагическим событием в жизни российского президента Владимира Путина.

Ранее Sobesednik.ru писал, что российский лидер почтил память Ислама Каримова в личном порядке, прилетев в Самарканд. О своем желании совершить визит в Узбекистан Путин сообщил еще на саммите «большой двадцатки» в Китае.

«Для меня лично, я вчера, еще будучи в Китае, сказал об этом, особенно в последние годы у нас сложились с Исламом Абдуганиевичем Каримовым очень добрые личные отношения, доверительные я бы сказал. Поэтому для меня это тоже очень тяжелое событие, большая утрата», – приводит «Интерфакс» слова главы России во время встречи с премьер-министром Республики Шавкатом Мирзияевым во вторник, 6 сентября.

Он выразил свою благодарность премьеру страны за возможность приехать в Самарканд и лично почтить память погибшего президента Узбекистана. Он отметил, что Каримов сделал очень многое для своего народа и своей страны.

«И не только речь о стабильности, хотя это основа процветания любого государства, любого народа, и он смог это сделать в самые тяжелые времена», – добавил Владимир Путин.

Ранее российский лидер говорил о том, что между ним и Каримовым всегда складывались хорошие межличностные отношения: «Он ко мне всегда по имени обращался и на "ты", когда мы были вдвоем», – рассказал президент.

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