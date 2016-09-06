Политика
Источник: ТАСС
12:43, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Путин назвал Россию "самым надежным другом" Узбекистана

Владимир Путин пообещал премьер-министру Узбекистана поддержку «самого надежного друга» — России.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент РФ прилетел в узбекский Скамарканд, чтобы почтить память умершего главы Узбекистана Ислама Каримова. Каримова похоронили 3 сентября. Путин назвал смерть Каримова «большой личной утратой».

Как передает ТАСС, во время частного визита в Самарканд Владимир Путин встретился с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которого считают возможным преемником Каримова. Российский президент заявил о намерении продолжить взаимное развитие России и Узбекистана.

Кроме того, Путин подчеркнул, что узбекский народ и узбекские власти могут рассчитывать на поддержку России: «Мы со своей стороны сделаем все, чтобы поддержать этот путь нашего взаимного развития, поддержать узбекский народ, узбекское руководство, можете на нас рассчитывать в полном объеме как на самых надежных друзей».

Президент России также добавил, что Россия дорожит хорошими отношениями с Узбекистаном, сложившимися при Каримове.

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