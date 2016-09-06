Путин может посетить финальный этап учений "Кавказ-2016"

Президент России Владимир Путин может посетить финальную часть военных учений «Кавказ-2016».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 5 сентября на территории Южного военного округа начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016».

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленный военный источник, президент России Владимир Путин может посетить финальный этап учений на одном из военных полигонов.

По данным издания, учения «Кавказ-2016» планировались и прорабатывались в течение долгого времени, именно этим маневрам предстоит завершить летний цикл обучения вооруженных сил Российской Федерации.

Замминистра обороны РФ Анатолий Антонов пригласил военных атташе посетить 9 сентября один из этапов учений.

Военные маневры «Кавказ-2016» продлятся до 10 сентября. По данным Минобороны, в них принимают участие 12,5 тыс. военнослужащих, новейшая техника, авиация и корабли.

6 сентября военное ведомство также сообщило, что в учениях «Кавказ-2016» будут задействованы зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и ракетно-пушечные комплексы наземного базирования «Панцирь-С».