Политика
Источник: "Коммерсант"
08:13, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Путин может посетить финальный этап учений "Кавказ-2016"

Президент России Владимир Путин может посетить финальную часть военных учений «Кавказ-2016».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 5 сентября на территории Южного военного округа начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016».

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленный военный источник, президент России Владимир Путин может посетить финальный этап учений на одном из военных полигонов.

По данным издания, учения «Кавказ-2016» планировались и прорабатывались в течение долгого времени, именно этим маневрам предстоит завершить летний цикл обучения вооруженных сил Российской Федерации.

Замминистра обороны РФ Анатолий Антонов пригласил военных атташе посетить 9 сентября один из этапов учений.

Военные маневры «Кавказ-2016» продлятся до 10 сентября. По данным Минобороны, в них принимают участие 12,5 тыс. военнослужащих, новейшая техника, авиация и корабли.

6 сентября военное ведомство также сообщило, что в учениях «Кавказ-2016» будут задействованы зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и ракетно-пушечные комплексы наземного базирования «Панцирь-С».

читайте также:Андрей Зубов
Андрей Зубов: Зачем сейчас нужны масштабные учения российской армии
Бывший профессор МГИМО объяснил Sobesednik.ru, зачем Минобороны объявило учения по всей стране »

Также по теме
Президент
Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

10 полезных навыков для выживания в апокалипсис
07:07, 06 Сентября 2016
О самых незаменимых навыках на случай зомби-апокалипсиса или конца света читайте в материале Sobesednik.ru
»
Отец Романа Трахтенберга назвал его смерть убийством
06:02, 06 Сентября 2016
Отец Романа Трахтенберга рассказал в интервью Sobesednik.ru о возможных причинах смерти известного шоумена
»
Дмитрий Быков: Да все он делал правильно, Каримов!
00:01, 06 Сентября 2016
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах провожает скончавшегося Ислама Каримова добрым словом
»