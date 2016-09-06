Политика
Источник: УНИАН
16:24, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Порошенко закрыл спорный вопрос о Крыме в пользу Украины

Петр Порошенко закрыл вопрос о территориальной принадлежности Крыма, но продолжает считать полуостров украинским.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Владимир Путин назвал вопрос о территориальной принадлежности полуострова Крым «исторически закрытым».

Как передает УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма был закрыт еще в 1991 году. По мнению Порошенко, «Крым был, есть и будет украинским».

Кроме того, своей главной целью на посту президента Украины Порошенко назвал восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Он напомнил, что после Всеукраинского референдума о независимости Украины, который состоялся 1 декабря 1991 года, другого референдума не проводили.

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