Олег Ролдугин: У кандидатов в Госдуму провалы в памяти?

Колумнист Sobesednik.ru Олег Ролдугин узнал о том, как кандидаты в депутаты Госдумы любят забывать о своем имуществе.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, который баллотируется в Думу по одному из одномандатных округов Москвы, забыл, что у него два дома в Подмосковье.

Никакого слива от конкурентов: несоответствие в предвыборной декларации Онищенко обнаружил местный избирком, уличивший кандидата в том, что в ней он забыл указать земельный участок в 1479 м2 и дом в 154,6 м2 в подмосковном селе Константиново. На версии «забыл» настаивают и в «Единой России», которую кандидат представляет. Вот только какая-то хроническая забывчивость получается. Ни в одной из предыдущих деклараций чиновника, который сегодня занимает пост помощника Дмитрия Медведева, эта недвижимость тоже указана не была, хотя домом он владел с 2004 года, а землей – вообще с 2000-го.

Мало того, Sobesednik.ru нашел у Геннадия Онищенко еще один дом в том же Константиново (правда, скромнее – 49,9 м2), о котором он тоже до сих пор периодически «забывал». Только о рекламе всяческих вакцин он помнил всегда. Вообще-то Геннадий Онищенко – профессор и академик РАМН. Но такое впечатление, что Доцент: тут помню – тут не п­омню.

Впрочем, похоже, это коллективная амнезия, пик которой регулярно приходится на каждую предвыборную кампанию. Вице-президент «Патриотов России» Александр Руцкой забыл, например, что у него есть часть квартиры в Москве, главный «коммунист России» Максим Сурайкин забыл о своем счете в Ситибанке... Да много их таких у нас, забывчивых. Ведь провал в памяти отнюдь не влечет за собой провал еще и на выборах. Это не наказуемо по закону: ну забыли, с кем не бывает.

Казалось бы, какое нам дело, кто и о чем там забыл. Вот только, как показала жизнь, даже после избрания в Думу память у таких вот склеротичных депутатов не спешит прийти в норму. Только теперь они забывают уже о другом – о том, что именно обещали они избирателям. Но это уже совсем другая история болезни.