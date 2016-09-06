Обама планирует переговоры в Лаосе с оскорбившим его Дутерте

Президент США Барак Обама поручил своим помощникам подготовиться к переговорам с оскорбившим его главой Филиппин Дутерте.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент Филиппин Родриго Роа Дутерте заявил о возможном выходе страны из состава ООН. Причиной тому послужила критика со стороны организации методов, которые власти страны используют для борьбы с наркоторговлей. В ООН посчитали, что развернутая Дутерте антинаркотическая кампания нарушает права человека и нормы юриспруденции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Неда Прайса, глава Соединенных Штатов Барак Обама отменил запланированную встречу с лидером Филиппин после того, как тот нанес ему публичное оскорбление.

«Президент Обама не будет проводить двустороннюю встречу с президентом Филиппин Дутерте. Вместо этого во второй половине дня 6 сентября он встретится с президентом Республики Корея Пак Кын Хе», – сообщил Прайс.

Ранее Дутерте призвал Обаму не задавать ему вопросы о случаях внесудебных казней в стране, связанных с борьбой с наркоторговцами. Кроме того, президент Филиппин назвал американского лидера «сукиным сыном» и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес в ходе саммита США-АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и Восточноазиатского саммита, которые пройдут в Лаосе уже на этой неделе.

В ответ на подобные заявления Обама назвал Дутерте «ярким парнем» и поручил своим помощникам рассмотреть необходимость проведения «конструктивных и продуктивных переговоров» с президентом на грядущих саммитах в Лаосе.