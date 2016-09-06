Кто и зачем замалчивал смерть президента Каримова

Sobesednik.ru попытался выяснить из различных источников, в чьих интересах скрывался уход из жизни Ислама Каримова.

3 сентября похоронен президент-патриарх одной из бывших республик СССР – глава Узбекистана Ислам Каримов, который руководил страной 25 лет.

Первые сообщения о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова поступили 29 августа и вначале выглядели фантастикой. А уже через 2–3 дня мало кто верил в «воскрешение» узбекского лидера. Но официальные источники в Ташкенте упорно молчали, отделавшись сообщением о проблемах со здоровьем у президента.

– Возможно, 78-летний президент, которому стало плохо ночью 27 августа после банкета по поводу чествования олимпийцев, несколько дней находился на аппарате искусственного поддержания жизни. Ситуацию затягивали по двум причинам. Во-первых, 1 сентября в республике День независимости – самый большой праздник, назначенный, кстати, самим Каримовым. Во-вторых, вероятно, делили власть, – рассказал Sobesednik.ru источник в Ташкенте.

Единственным кандидатом в преемники сейчас называют премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзиёева.

– По Конституции три месяца исполнять обязанности должен председатель сената. Но его шансы остаться на посту невелики. Затем будут выборы, которые всё и определят, – рассказал независимый узбекский журналист Алексей Волосевич.

– Шавката Мирзиёева считают жестким руководителем, шепотом его даже называли «ручным псом» Каримова. Ходили слухи, что, еще будучи губернатором, Мирзиёев мог и обматерить подчиненных, и даже поднять руку на нерадивых хлеборобов и фермеров, которые плохо выполняли планы партии, – на условиях анонимности рассказал Sobesednik.ru житель Ташкента.

Свобода слова в Узбекистане нередко обходится слишком дорого. Каримов, например, посадил в психушку даже родного племянника, тоже Каримова, журналиста, который писал критические статьи.

Долгое время преемницей Каримова считалась его старшая дочь Гульнара, но она была не только любимицей, но и главным разочарованием отца. Когда число скандалов вокруг любительницы роскоши и тусовок зашкалило, отец лично подписал распоряжение о ее домашнем аресте. Уже 2 года об эпатажной «узбекской принцессе» ничего не известно.

– Гульнара станет головной болью и следующего президента, – считает президент Межрегионального узбекского землячества Усман Баратов. – На нее заведены уголовные дела за отмывание средств в нескольких европейских странах. Гуля реально владеет огромным количеством компромата на верхушку страны. Младшая дочь Каримова, Лола, живет в США в роскошном особняке и возвращаться вряд ли собирается. Дочь бывшего диктатора на родине не может чувствовать себя в безопасности.

В выходные с Шавкатом Мирзиёевым уже встретился российский премьер Дмитрий Медведев, чем подтвердил оценку шансов узбекского коллеги на высший пост. Мирзиёева считают продолжателем политики Каримова, который, как мудрый восточный правитель, умел быть одновременно «другом» Путина, Обамы и ряда европейских политиков.