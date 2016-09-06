Политика
Источник: ТАСС
08:51, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Комитет Европарламента готов отменить визы для Грузии и Косово

Комитет Европарламента проголосовал за отмену визового режима для граждан Грузии и Косова.

Как сообщает ТАСС, в ходе голосования, которое прошло в штаб-квартире организации в Брюсселе, комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним и общим делам одобрил отмену визового режима для граждан Грузии и Косова.

Агентство отмечает, что голосование в Комитете ЕП носит рекомендательный характер. Итоговое решение об отмене визового режима должен утвердить Совет ЕС совместно с Европарламентом на пленарной сессии в Страсбурге.

По данным СМИ, депутаты Евпропарламента также обсудили возможность отмены визового режима для граждан Украины, однако данный вопрос на голосование не выносился.

Участники обсуждения отметили, что одобряют упрощение визового режима для Украины, но только при выполнении ей всех необходимых условий, как это сделали Грузия и непризнанное Косово.

Напомним, что еще 18 декабря прошлого года Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС в срочном порядке рассмотреть возможность введения безвизового режима с Грузией, Украиной и самопровозглашенной республикой Косово.

читайте также:
Эксперт о визовом режиме с Украиной: Это мини-Карибский кризис
Политолог Константин Бондаренко полагает, что заявление украинского МИДа о введении визового режима с РФ вызвано эмоциями. »

Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

10 полезных навыков для выживания в апокалипсис
07:07, 06 Сентября 2016
О самых незаменимых навыках на случай зомби-апокалипсиса или конца света читайте в материале Sobesednik.ru
»
Отец Романа Трахтенберга назвал его смерть убийством
06:02, 06 Сентября 2016
Отец Романа Трахтенберга рассказал в интервью Sobesednik.ru о возможных причинах смерти известного шоумена
»
Дмитрий Быков: Да все он делал правильно, Каримов!
00:01, 06 Сентября 2016
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах провожает скончавшегося Ислама Каримова добрым словом
»