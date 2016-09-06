Политика
Источник: Зарубежные СМИ
07:13, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Клинтон призвала устранить угрозу вмешательства РФ в выборы в США

Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что Россия может вмешаться в выборы в США.

Как ранее писал Sobesednik.ru, президент России Владимир Путин завил, что правительство России не причастно к хакерским атакам на почту Демократической партии США. Глава РФ также заявил, что данный вопрос не будет рассматриваться на государственном уровне.

Как пишет издание Bloomberg, кандидат на пост главы Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила о потенциальном вмешательстве России в процесс выборов президента в США. По мнению Клинтон, данное вмешательство представляет собой серьезную угрозу, которую необходимо устранить быстро и надежно.

При этом Клинтон отметила, что попытка манипулирования американской политической системой из-за рубежа «почти не укладывается в голове» и добавила, что президент России и его помощники, вероятно, считают, что они получат некоторую выгоду.

«Мы должны четко осознавать, что мы не позволим никому вмешиваться», — заявила кандидат от Демократов в ходе предвыборной кампании на Среднем Западе.

Какие именно меры планируется принять для исключения иностранного вмешательства в процесс выборов, Клинтон не уточнила. При этом она процитировала высказывание президента США Барака Обамы о том, что Америка обладает широкими возможностями как для защиты, так и для нападения, и призвала все страны принять меры против разжигания холодной войны в киберпространстве.

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Соловьева Екатерина

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