Политика
Источник: РИА "Новости"
11:36, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Главу ПАСЕ волнует "неудовлетворительный" диалог РФ с ЕС

Возобновление диалога Европы с Россией станет главной темой для обсуждения во время визита главы ПАСЕ в Москву.

Как сообщило РИА «Новости», глава Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) Педро Аграмунт намерен во время переговоров с российскими властями в Москве обсудить возобновление диалога между ПАСЕ и российским парламентом. Аграмунт будет в Москве 6 и 7 сентября.

По мнению Аграмунта, сейчас отношения между ПАСЕ и парламентом РФ далеки от удовлетворительных: «Не могу сказать, что отношения между российским парламентом и ассамблеей находятся на удовлетворительном уровне».

Кроме того, Аграмунт отметил, что кризис на Украине не должен сказываться на конструктивном сотрудничестве России в рамках Совета Европы. Однако позиция главы ПАСЕ по вопросу Украины не изменилась: «Я не изменил свою позицию в отношении поддержки Украины в независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах страны, как и все члены Совета Европы».

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