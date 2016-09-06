В ДНР объявили дату предварительных выборов в органы власти

В Донецкой народной республике определились с датой предварительных выборов в органы местного самоуправления.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти Донецкой народной республики (ДНР) перенесли рассмотрение вопроса о проведении выборов на 2017 год.

Как сообщило «Донецкое агентство новостей», предварительные выборы (праймериз) в органы местного самоуправления Донецкой народной республики (ДНР) пройдут 2 октября в Донецке. Об этом заявил пресс-атташе временной избирательной комиссии ДНР Олег Балыкин.

На предварительных голосованиях отберут кандидатов для участия в самих выборах. Кандидаты смогут выдвигать свои кандидатуры с 9 по 11 сентября. Отмечается, что предварительные выборы в ДНР позволят прояснить общее настроение населения.