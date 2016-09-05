Политика
Источник: Официальный сайт Кремля
13:28, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Ядерную угрозу Прибалтике со стороны РФ Путин назвал "бредом"

Президент России Владимир Путин заявил, что опасения касательно возможного нападения на Прибалтику – это «полный бред».

Ранее Sobesednik.ru писал, что Путин ожидает «молодого, но зрелого» преемника на своем посту.

В интервью агентству Bloomberg, которое опубликовано на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин заявил, что «все здравомыслящие люди» осознают, что угроза нападения России на Прибалтику отсутствует.

«Вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли? Что за бред?» – сказал президент.

В своем интервью Владимир Путин также подчеркнул, что Россия всегда проводила и будет проводить миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество.

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