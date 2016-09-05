Встреча Обамы и Путина "на полях" G20 закрыта для прессы

Президент РФ Владимир Путин и президент США Барак Обама начали встречу в кулуарах саммита G20 в Ханчжоу 5 сентября.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 4 сентября Барак Обама предложил Владимиру Путину провести двустороннюю встречу.

Как сообщает ТАСС, во встрече Обамы и Путина принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Переговоры проходят в одном из залов Международного выставочного центра города Ханчжоу.

Сообщается, что в начале встречи Путин и Обама пожали друг другу руки, после чего обменялись рукопожатиями с членами обеих делегации и сели за стол переговоров.

Встреча лидеров двух стран проходит в закрытом для прессе режиме.