В учениях "Кавказ-2016" примут участие 12,5 тысяч военных

На юге России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016».

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны России, в военных маневрах, которые стартовали 5 сентября на территории Южного военного округа, примут участие около 12,5 тысяч военнослужащих.

«Учение "Кавказ-2016" является завершающим этапом проведения комплекса командно-штабных, специальных учений, тренировок органов военного управления, внезапных проверок боевой готовности войск (сил) в 2016 году и пройдет на полигонах Южного военного округа, акваториях Черного и Каспийского морей с 5 по 10 сентября», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что одной из главных особенностей учений «Кавказ-2016» станут «испытания новых видов вооружения, военной техники и систем управления».

Также в рамках маневров планируется организовать работу пунктов управления всех уровней с использованием новейших средств автоматизации, отработать на практике мероприятия мобилизационной готовности и ведения территориальной обороны, широко применять авиацию и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Учения «Кавказ-2016» станут завершающим этапом в серии командно-штабных и специальных учений, тренировок органов военного управления, а также внезапных проверок боеготовности войск, проводившихся в 2016 году.