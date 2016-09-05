Савченко рассказала о поддержке и сочувствии россиян

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что не ищет врагов в России.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Савченко назвала Россию врагом Украины и призвала бороться с нею.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Надежда Савченко заявила, что в России было много людей, которые ее поддерживали, и она не ищет там врагов. Об этом пишет «Газета.ру» в понедельник, 5 сентября.

«Я не ищу врагов, особенно где-то там, в России. Их и тут хватает. В принципе, все там люди как люди, пока нет приказа быть <...>. Было много людей которые меня поддерживали, сочувствовали, те же охранники иногда по-доброму относились. Много людей писали письма», – сказала Савченко.

При этом Савченко рассказала, что не успела завести дружбу с кем-либо в России, так как «не видела толком России».

«Я видела там в основном тюрьмы, но даже при этом опыте не могу сказать, что в России живут плохие люди», – заявила она. Депутат также отметила, что нет плохих народов, но есть отдельные плохие индивидуумы.