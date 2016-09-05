Россия выступила инициатором переговоров Израиля и Палестины

Глава МИД Палестины усомнился в том, что Израиль выполнит условия, необходимые для участия палестинцев в саммите в Москве.

Как сообщает палестинское издание «Аль-Аям», министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики усомнился в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов выполнить условия, с которыми палестинцы связывают согласие на участие в саммите в Москве.

По словам аль-Малики, для проведения палестино-израильского саммита, инициированного российской стороной, Израилю необходимо предпринять «ряд важных шагов», включая прекращение поселенческой деятельности и освобождение палестинских заключенных с наибольшим тюремным стажем.

«В рамках этого видения мы не возражаем против проведения… встречи между палестинским президентом Махмудом Аббасом и Биньямином Нетаньяху под эгидой России, но в данный момент нам не кажется, что Нетаньяху готов к такому шагу», — заявил глава МИД Палестины.

Как сообщает агентство Sputnik со ссылкой на информированные источники, замглавы МИД России Михаил Богданов в этот понедельник встретится в Иерусалиме с Биньямином Нетаньяху, а во вторник проведет встречу с с представителями Палестинской национальной администрации в Рамаллахе.