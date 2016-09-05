РФ ждет от Турции итогов расследования гибели пилота Су-24

Владимир Путин заявил, что ожидает от Турции результаты расследования гибели пилота российского Су-24 над Сирией.

«В Турции, как вы знаете, арестован пилот, который нанес удар по нашему самолету, арестован и человек, который, находясь на территории Сирии, стрелял по нашим летчикам, которые катапультировались. Сейчас мы слышим, что этот инцидент произошел вообще без всяких санкций турецкого руководства с целью осложнить наши отношения с Турцией, и сделали это те люди, которые позднее пытались совершить государственный переворот», – приводит РИА «Новости» заявление российского президента на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Китае.

Он также добавил, что Россия не знает, как все было на самом деле, и теперь ждет расследования, которое проводится турецкими властями.

Помимо этого Владимир Путин отметил, что видит стремление турецкого руководства наладить российско-турецкие отношения. По его словам, люди как в Турции, так и в России приветствуют восстановление связей между двумя государствами.

«Работа двигается. Самое главное, что создана база для восстановления полноформатного сотрудничества, этой базой является и то обращение, которое было сделано турецким руководством к нам с извинением по поводу событий трагических, произошедших с нашим самолетом», – приводит «Взгляд.ру» слова президента.