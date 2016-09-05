Политика
16:05, 05 Сентября 2016 Версия для печати

РФ и Саудовская Аравия спорят о заморозке добычи нефти

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о кооперации для стабилизации рынка нефти.

На саммите G20 5 сентября министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих вместе с министром энергетики РФ Александром Новаком подписал соглашение, по которому страны будут помогать друг другу стабилизировать рынок нефти, сообщает ТАСС.

После подписания соглашения Новак заявил, что Россия не против заморозить добычу нефти, так как балансировка рынка «достаточно затянулась». «Россия всегда относилась к этому довольно положительно. Мы готовы, если такое решение (о заморозке нефти — прим. Sobesednik.ru) будет, присоединиться», — сказал министр.

Противоположное мнение высказал Халид Аль-Фалих. Он положительно оценил идею заморозить добычу, однако отметил, что сейчас в этом нет необходимости — ситуация на рынке, по его мнению, улучшается каждый день. «Сейчас нет необходимости замораживать производство», — приводит его слова Bloomberg.

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