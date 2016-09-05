Политика
Источник: Официальный сайт Кремля
12:01, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Путин ожидает "молодого, но зрелого" преемника на своем посту

Президент России Владимир Путин рассказал, каким он видит будущего лидера страны.

В своем интервью агентству Bloomberg президент России Владимир Путин рассказал о том, каким он представляет себе будущего главу государства. Расшифровка интервью приводится на официальном сайте Кремля.

«Исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым», – сказал действующий глава государства.

Сам президент пока не решил, будет ли принимать участие в выборах 2018 года. По словам Путина, поднимать эту тему пока «абсолютно преждевременно», так как сначала необходимо решить задачи, поставленные ранее в сфере экономики и обороноспособности страны, а также добиться повышения уровня жизни людей.

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