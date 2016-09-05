После запуска трех ракет КНДР в Японии предупредили моряков

КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Китай выступил против размещения американских систем ПРО на территории Южной Кореи.

Северная Корея осуществила запуск сразу трех баллистических ракет в направлении Японского моря. Как сообщает южнокорейское агентство Ренхап, запуск осуществлялся из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто около 12:14 по местному времени (06:14 мск). Источник отмечает, что тип ракет и дальность полета пока не установлены.

В связи с запуском ракет министр обороны Японии Томоми Инада прервала инспекцию Сил самообороны Японии. Сейчас оборонное ведомство собирает данные для подтверждения сообщений о запуске ракет Северной Кореей. Как сообщает ТАСС, береговая охрана Японии распространила предупреждения с призывом соблюдать осторожность после запуска ракет КНДР, при этом сведений о возможном ущербе пока не поступало.