Политика
07:44, 05 Сентября 2016 Версия для печати

После запуска трех ракет КНДР в Японии предупредили моряков

КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Китай выступил против размещения американских систем ПРО на территории Южной Кореи.

Северная Корея осуществила запуск сразу трех баллистических ракет в направлении Японского моря. Как сообщает южнокорейское агентство Ренхап, запуск осуществлялся из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто около 12:14 по местному времени (06:14 мск). Источник отмечает, что тип ракет и дальность полета пока не установлены.

В связи с запуском ракет министр обороны Японии Томоми Инада прервала инспекцию Сил самообороны Японии. Сейчас оборонное ведомство собирает данные для подтверждения сообщений о запуске ракет Северной Кореей. Как сообщает ТАСС, береговая охрана Японии распространила предупреждения с призывом соблюдать осторожность после запуска ракет КНДР, при этом сведений о возможном ущербе пока не поступало.

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