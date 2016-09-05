"Очень конкретно" обсуждали Путин и Меркель Украину 2 часа

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили вопросы Сирии и Украины на встрече во время саммита G20.

Sobesednik.ru ранее писал о холодном приеме Барака Обамы на саммите G20.

Как сообщает агентство Reuters, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу в рамках саммита G20, на которой обсудили минские соглашения, ситуацию на Украине и в Сирии.

Агентство подчеркивает, что встреча продлилась два часа. Путин и Меркель «очень конкретно» обсудили варианты выполнения минских соглашений.

Отмечается, что помимо встречи с Меркель у Путина также прошли переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом.