Политика
16:13, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Обама прокомментировал встречу с Путиным на полях G20

Переговоры президента США Барака Обамы и президента России Владимира Путина прошли в деловом ключе.

Ранее Sobesednik.ru писал, что встреча Обамы и Путина на полях саммита G20 была закрыта для прессы.

Встреча президентов США и России в рамках саммита G20 прошла в деловом ключе и продлилась дольше, чем было запланировано. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома в понедельник, 5 сентября.

Главы двух стран согласились продолжить обсуждение ситуации по Сирии и поручили решить этот вопрос главам своих внешнеполитических ведомств, пишет РИА «Новости».

«Мы провели продуктивные переговоры о том, как будет выглядеть реальный режим прекращения огня, что позволит нам — России и США — сфокусироваться на общих врагах, таких как "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра"», — прокомментировал встречу президент США.

«Исламское государство» (также ИГ, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра» — экстремистские организации, деятельность которых признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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Красникова Диана

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