Новое избрание на пост президента может спасти Саркози от суда

Прокуратура потребовала перевести экс-президента Франции Николя Саркози в статус подозреваемого по делу «Бигмалиона».

Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщила радиостанция Europe 1.

Бывший президент Франции подозревается в фальсификации счетов за проведение предвыборной кампании в 2007 году. Следствие установило, что данные махинации позволили Саркози скрыть превышение максимально допустимого уровня затрат на агитацию, который составляет 22,5 миллиона евро.

Официальное расследование в отношении Саркози началось в феврале этого года.

В течение ближайшего месяца следователям предстоит решить, удовлетворить ли запрос прокуратуры или закрыть дело.

22 августа этого года бывший французский лидер принял решение вновь баллотироваться на пост президента государства. Выборы президента во Франции состоятся весной 2017 года. В случае, если Саркози будет избран, согласно законам Франции, судебное преследование не будет грозить ему до окончания срока президентских полномочий в 2022 году.

Однако после этого он потеряет иммунитет и может предстать перед судом.