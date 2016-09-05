На 300 рублей оштрафует Росстат за отказ от участия в переписи

Росстат предложил ввести новые правила участия в переписи населения и штрафовать за отказ от участия.

Как сообщает «Коммерсантъ» 5 сентября, Росстат предложил новые правила участия в переписи населения, которые в ближайшее время обсудит правительство.

Так, по новым правилам, в переписи должны участвовать не только граждане России, но и лица без гражданства и те, кто временно находится на территории страны. Помимо этого, участник переписи должен будет сообщить свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС.

За отказ от участия или за искажение сведений о себе Росстат предлагает ввести штраф от 100 до 300 рублей.

При этом издание подчеркивает, что в переписи можно будет участвовать, используя интернет.