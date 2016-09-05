Политика
Источник: Bloomberg
08:33, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Лавров и Керри не пришли к согласию на переговорах по Сирии

Сергей Лавров и Джон Керри в ходе встречи в Ханчжоу на саммите G20 не пришли к договоренности по Сирии.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Сергей Лавров назвал беспрецедентными переговоры с Джоном Керри по Сирии.

Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри на встрече в Китае не смогли прийти к общему решению по ситуации в Сирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 5 сентября.

Джон Керри после встречи с Сергеем Лавровым сказал, что в России и США осталась «пара острых серьезных вопросов».

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