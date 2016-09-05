Китай предложил Южной Корее сотрудничество без ПРО США

Китай высказался против размещения американских систем ПРО в Южной Корее из опасений усугубления конфликтов.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время двусторонней встречи на саммите G20 с президентом Республики Корея Пак Кын Хе заявил, что Китай против размещения в Южной Корее американской системы ПРО.

«Неправильное урегулирование вопроса не поможет обеспечению стратегической стабильности в регионе и может усугубить существующие конфликты», — цитирует Си Цзиньпина РИА «Новости».

В то же время, как пишет ТАСС, Си Цзиньпин сказал, что двум странам необходимо вывести свои отношения на «правильный путь стабильного развития». Председатель КНР напомнил, что Китай и Южная Корея – близкие соседи с широким кругом интересов.

США согласовали сроки размещения своих систем ПРО на территории Южной Кореи в июле этого года. Противоракетный комплекс THAAD должен противодействовать угрозе со стороны КНДР. Китай же опасается, что установленная система для перехвата ракет будет направлена против него.