Газопровод через Турцию полностью заменит "Южный поток"

Власти Турции допустили поставки в Европу российского газа по газопроводу «Турецкий поток» на турецко-греческую границу.

Как ранее писал Sobesednik.ru, президент России Владимир Путин заявил о скорой реализации энергетического проекта газопровода «Турецкий поток». Данный поток планируется реализовать по двум направлениям, в том числе проект предусматривает поставки российского газа в Европу.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, руководство Турции дало согласие на поставки в Европу российского газа через «Турецкий поток» на границу Турции и Греции.

Кроме того, Миллер опроверг слухи о том, что работа по проекту «Южный поток» в прежней конфигурации — с трубой на Болгарию — может быть продолжена.

«Нет, речь идет исключительно о переоформлении всех выданных ранее разрешений на "Турецкий поток", морской газопровод из России в Турцию», — уточнил представитель «Газпрома».

Напомним, что 9 августа Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разморозке проекта строительства газопровода «Турецкий поток», который ранее был приостановлен из-за охлаждения в отношениях двух государств.