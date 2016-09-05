Политика
Источник: РИА "Новости"
11:58, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Газопровод через Турцию полностью заменит "Южный поток"

Власти Турции допустили поставки в Европу российского газа по газопроводу «Турецкий поток» на турецко-греческую границу.

Как ранее писал Sobesednik.ru, президент России Владимир Путин заявил о скорой реализации энергетического проекта газопровода «Турецкий поток». Данный поток планируется реализовать по двум направлениям, в том числе проект предусматривает поставки российского газа в Европу.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, руководство Турции дало согласие на поставки в Европу российского газа через «Турецкий поток» на границу Турции и Греции.

Кроме того, Миллер опроверг слухи о том, что работа по проекту «Южный поток» в прежней конфигурации — с трубой на Болгарию — может быть продолжена.

«Нет, речь идет исключительно о переоформлении всех выданных ранее разрешений на "Турецкий поток", морской газопровод из России в Турцию», — уточнил представитель «Газпрома».

Напомним, что 9 августа Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разморозке проекта строительства газопровода «Турецкий поток», который ранее был приостановлен из-за охлаждения в отношениях двух государств.

читайте также:По прогнозам Ассоциации туроператоров России (АТОР), лишь в первые недели сентября в Турции смогут отдохнуть 700 тысяч российских туристов
После "открытия" для России туры в Турцию подешевели на 30%
3 сентября из регионов России в Турцию отправятся первые чартерные рейсы. Сколько они будут стоить, узнал Sobesednik.ru »

Также по теме
Турция
Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Глеб Павловский: Путин и Иванов – двое старых мужчин, рвущих старую дружбу
12:50, 05 Сентября 2016
Глеб Павловский в интервью Дмитрию Быкову для Sobesednik.ru рассказал о возможных изменениях в верхах российской власти
»
Брат Депардье грезит русским паспортом
11:02, 05 Сентября 2016
Sobesednik.ru побывал на Втором Международном фестивале мотивационного кино и спорта «Мост искусств» в Ростове-на-Дону
»
Надежда Гужева: Жириновский и его бревно
10:02, 05 Сентября 2016
К выборам кандидатов от ЛДПР вооружили пособиями для дебатов с подборкой компромата на оппонентов, узнал Sobesednik.ru
»