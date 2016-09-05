CNN выяснил, что ИГ планировало серию терактов в Европе

Журналисты CNN выяснили, что террористы ИГИЛ планировали теракты не только в Париже, но и в других городах Европы.

Как сообщил 5 сентября американский телеканал CNN, боевики террористической группировки «Исламское государство» [также ИГ или ИГИЛ; деятельность признана экстремистской, запрещена в России решением суда – прим. ред.] планировали совершить теракты не только в Париже, но и в других европейских городах.

По данным CNN, террористы планировали атаки в еще нескольких французских городах, также мишенью боевиков были Нидерланды.

Кроме того, СМИ отмечает, что боевики группировки готовились совершить серию терактов в Великобритании.

Также журналистам удалось узнать, что в ноябрьском теракте в Париже должны были быть задействованы еще несколько боевиков.

Работникам CNN удалось получить доступ к фото и документам, в которых содержатся сведения о возможных членах террористической группировки, полученные из приложений Viber, Telegram и WhatsApp.