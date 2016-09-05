Cанкции США для РФ Пушков назвал атавизмом после саммита G-20

Пушков назвал атавизмом санкции США после встреч Путина с представителями Турции, Великобритании и Японии на полях G-20.

Ранее Sobesednik.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции США против РФ недействительными.

Глава международного комитета Госдумы РФ Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter назвал новые санкции США «политическим атавизмом» на фоне востребованности РФ в мировой политике. Такое заявление Пушков сделал после прошедших встреч Президента РФ Владимира Путина с президентом Турции, премьер-министром Великобритании и премьером Японии на полях саммита G-20.

«На фоне встреч Путина с Абэ, Эрдоганом, Мэй и востребованности России в мировой политике новые санкции США выглядят политическим атавизмом», – написал Пушков.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении 20 российских компаний и 17 физических лиц из-за конфликта на территории Украины.

На фоне встреч Путина с Абэ, Эрдоганом, Мэй и востребованности России в мировой политике новые санкции США выглядят политическим атавизмом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 сентября 2016 г.