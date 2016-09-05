Политика
15:24, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Андрей Колесников: Молодого, но зрелого преемника Путин нашел в своем лице

Владимир Путин видит своего приемника "молодым, но зрелым"
Владимир Путин видит своего приемника "молодым, но зрелым"
Фото: Global Look Press

Эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников объяснил, почему Владимир Путин будет баллотироваться в президенты в 2018 году.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что президент России Владимир Путин описал человека, которого ожидает увидеть на посту будущего главы РФ. По словам Путина, его преемником должен быть «молодой, но зрелый человек». Он добавил, что говорить о его участии в предвыборной пока «абсолютно преждевременно».

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников в разговоре с Sobesednik.ru предположил, что Путин действительно нашел себе преемника. «Путин нашел себе преемника в своем лице — потому что он молодой для себя и достаточно зрелый, насколько это следует из интервью, — сказал эксперт. — Я думаю, что он будет баллотироваться, естественным образом победит и минимум еще шесть лет будет пытаться руководить страной, так что это он и есть — молодой и зрелый кандидат».

По мнению Колесникова, в том случае, если Путин решит баллотироваться в президенты в 2018 году, то сильных соперников у него не будет. «Столько лет никаких альтернатив не возникало. Выросло целое поколение, которое никого, кроме Путина, не знает, в том числе поколение, которое вступило в тот возраст, который позволяет им голосовать. А само по себе меню разного рода лидеров настолько узкое, бескалорийное, неинтересное, что он заранее безальтернативный», — уверен эксперт.

При этом эксперт допустил, что Путин может не выставить свою кандидатуру на выборах-2018, но такое развитие событий, по мнению Колесникова, будет «чрезвычайно удивительным». «Эта ситуация просто полностью взрывает всю политическую систему, — считает эксперт. — Эта страховка от взрыва не позволит Путину отказаться от выборов, он уже не может соскочить с этой подводной лодки, он просто будет вынужден оставаться президентом. Чем больше он остается у власти, тем меньше шансов, что он сможет уйти безопасно и спокойно с этого поста, поэтому ему приходится продолжать свою президентскую карьеру».

Возможность повторения рокировки Путин — Медведев эксперт исключил. «Ничего не мешает Медведева оставить на той же позиции, на которой он находится сейчас. Но мне почему-то кажется, что их человеческий контракт оканчивается в 2018 году и есть прекрасные места председателя Верховного суда и председателя Конституционного суда, которые позволят остаток карьеры Медведева быть на этой позиции», — считает Колесников.

По его мнению, после грядущих выборов у Путина будет другая команда. «В 2018 году [Путин] будет собирать другую команду, примерно в возрасте Медведева, но еще менее содержательных и еще более бюрократичных», — заключил Андрей Колесников в разговоре с Sobesednik.ru.

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