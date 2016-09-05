19,4% голосов получила партия Меркель на региональных выборах

На региональных выборах в ландтаг земли Мекленбург — Передняя Померания партия Ангелы Меркель заняла третье место.

Как сообщают немецкие телеканалы ARD и ZDF, больше всего голосов на выборах в ландтаг земли Мекленбург — Передняя Померания, по предварительным данным, набрала Социал-демократическая партия Германии. За нее проголосовали 30,3% избирателей. На втором месте оказалась партия «Альтернатива для Германии» с 21,8% голосов. А Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый Ангелой Меркель, занял лишь третью строчку, набрав 19,4%.

Социал-демократы получили в ландтаге 27 мандатов, партия Меркель — 18. «Альтернатива для Германии» не вошла в правительство.