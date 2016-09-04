Политика
Источник: ТАСС
10:55, 04 Сентября 2016 Версия для печати

Путину было приятно познакомиться с Мэй на саммите в Китае

Приятным событием для Владимира Путина на саммите G20 в Китае стало знакомство с Терезой Мэй.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Китае проходит саммит G20. На мероприятии присутствуют российский президент Владимир Путин, премьер Великобритании Тереза Мэй, глава США Барак Обама и лидеры других стран.

Как передает ТАСС, на саммите G20 российский президент впервые встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Путин поздравил Мэй с недавним назначением на пост премьер-министра.

Кроме того, российский президент выразил надежду на то, что отношения между Москвой и Лондоном смогут выйти на более высокий уровень: «Для всех понятно, что перед вами и перед вашей командой стоят сложные задачи, но перед нами перед всеми стоят сложные задачи. Мы желаем вам успехов и надеемся, что нам удастся вывести наши двусторонние отношения на более высокий уровень, чем они находятся на сегодняшний день. Здесь нам точно есть чем заниматься и в политической сфере, и в сфере экономики».

В ответ Мэй заявила о готовности Британии вести диалог с Россией.

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