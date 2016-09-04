Политика
Источник: Russia Today
11:32, 04 Сентября 2016 Версия для печати

Путин разрядил обстановку на переговорах с Эрдоганом шуткой

Переговоры с Реджепом Эрдоганом на саммите G20 Владимир Путин начал с шутки про главу турецкой разведки.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Владимир Путин участвует в работе саммита G20 в Китае. На мероприятии он впервые встретился с Терезой Мэй.

На сайте телеканала Russia Today появились видеокадры встречи глав Турции и России на саммите G20 в Китае. Перед началом переговоров российский президент пошутил про главу турецких спецслужб: «Если глава разведслужбы есть, тогда нам не о чем говорить, он вам уже, наверное, все доложил».

В ходе беседы Путин и Эрдоган обсудили возобновление полноформатного сотрудничества Турции и РФ. Глава Турции поблагодарил Путина за возобновление чартерного авиасообщения между странами, а Путин пожелал коллеге нормализации внутриполитической ситуации.

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