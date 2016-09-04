Политика
Источник: ТАСС
07:37, 04 Сентября 2016 Версия для печати

Путин неформально поговорил с лидерами стран БРИКС в Китае

Владимир Путин обсудил повестку дня саммита G20 в Китае на неформальной встрече с лидерами стран БРИКС.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на саммите G20 в Китае может состояться встреча Владимира Путина и Барака Обамы.

Как передает ТАСС, 4 сентября в 10:00 в китайском городе Ханчжоу начнется саммит G20. Перед началом саммита состоялась неформальная встреча лидеров стран БРИКС, в которой принял участие российский президент.

На неформальной встрече лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили повестку дня саммита и другие вопросы, связанные с развитием стран БРИКС. На самом саммите G20 Путин проведет несколько двусторонних встреч с участниками.

Отмечается, что неформальные встречи лидеров БРИКС перед саммитом G20 проходят с 2010 года. В этом году встреча началась с церемонии фотографирования.

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