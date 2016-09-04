Польша и Великобритания хотят сохранить санкции против РФ

Во время переговоров главы МИД Великобритании и Польши выступили за сохранение санкций против России.

Согласно данным польского агентства РАР, такое решение главы МИД приняли в связи с отсутствием реализаций соглашения с Украиной. Планируется, что санкции против РФ будут сохранены до реализации минских соглашений.

«Мы согласились, что санкции должны сохраняться, пока Россия не начнёт выполнять договоренности», — сообщил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Также в рамках встречи глава британского МИД Борис Джонсон и Витольд Ващиковский обсудили взаимоотношения стран, проблемы безопасности и методы борьбы с терроризмом.