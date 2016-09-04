Политика
Источник: Агентство РАР
10:47, 04 Сентября 2016 Версия для печати

Польша и Великобритания хотят сохранить санкции против РФ

Во время переговоров главы МИД Великобритании и Польши выступили за сохранение санкций против России.

Согласно данным польского агентства РАР, такое решение главы МИД приняли в связи с отсутствием реализаций соглашения с Украиной. Планируется, что санкции против РФ будут сохранены до реализации минских соглашений.

«Мы согласились, что санкции должны сохраняться, пока Россия не начнёт выполнять договоренности», — сообщил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Также в рамках встречи глава британского МИД Борис Джонсон и Витольд Ващиковский обсудили взаимоотношения стран, проблемы безопасности и методы борьбы с терроризмом.

читайте также:
Обсуждение США новых санкций против РФ в ГД назвали "бредом"
Зампред комитета ГД по международным делам прокомментировал информацию о намерении США ввести новые санкции против РФ »

Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Школьные учебники: что бесплатно, а что – за деньги
11:08, 04 Сентября 2016
Sobesednik.ru исчерпывающе разобрался в вопросе навязывания оплаты школьных учебников родителями учеников
»
Сябитова строит роскошное родовое поместье
07:11, 04 Сентября 2016
Роза Сябитова решила заняться созданием родового поместья, узнал Sobesednik.ru
»
В гостях у Левиафана. Репортаж "Собеседника" из знаменитого села Териберка
00:01, 04 Сентября 2016
Sobesednik.ru отправился на Териберку, чтобы выяснить, за что туристы и путешественники так полюбили тундру
»