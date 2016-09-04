Политика
Источник: ТАСС
09:40, 04 Сентября 2016 Версия для печати

Переговоры РФ и КНР о сотрудничестве начались с мороженного

Глава Китая призвал Россию усилить взаимную поддержку в сфере защиты суверенитета.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 4 сентября в Китае начнется саммит G20, в котором примут участие лидеры многих стран, в том числе Владимир Путин, Барак Обама и Тереза Мэй.

Как передает ТАСС, председатель КНР Си Цзиньпин перед саммитом G20 в Китае встретился с Владимиром Путиным. В ходе встречи глава Китая признал весомую роль России в мировой экономике и заявил о необходимости усилить сотрудничество РФ и Китая.

Цзиньпин отметил, что особо необходимо уделить внимание сфере защиты суверенитета: «Наши страны должны еще плотнее усилить всестороннее сотрудничество, усилить взаимную политическую поддержку, поддержку другой страны по защите суверенитета».

В свою очередь, Путин напомнил о том, что России и КНР предстоит много работы, направленной на оптимизацию товарооборота между странами. Также Путин обрадовал Цзиньпина привезенной в подарок коробкой российского мороженного.

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