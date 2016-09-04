Политика
Источник: Зарубежные СМИ
13:43, 04 Сентября 2016 Версия для печати

Обаму на саммите G20 не ждали с трапом и красной дорожкой

Бараку Обаме пришлось спускаться с самолета по запасной лестнице из-за неподготовленной встречи на саммите G20.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на саммите G20 в Китае Владимир Путин, беседуя с Реджепом Эрдоганом, пошутил про главу турецкой разведки.

Как сообщили зарубежные СМИ, к самолету американского президента на саммите G20 в Китае не подали трап с ковровой дорожкой. В результате Обаме пришлось выходить из самолета через хвостовую часть и спускаться на землю по запасной лестнице.

Кроме того, сотрудники китайских спецслужб не позволили журналистам заснять прилет Обамы на саммит, оттеснив их.

Журналисты расценили инцидент с прилетом американского президента на саммит G20 как знак «холодного» приема Обамы китайскими властями и обвинили китайскую сторону в нарушении дипломатического протокола.

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