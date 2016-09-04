Обама призвал РФ уступить ради разрешения кризиса в Сирии

Барак Обама признал невозможность урегулирования сирийского кризиса без уступок со стороны России.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава Великобритании Тереза Мэй и глава США Барак Обама намерены на саммите G20 в Китае обсудить последствия Brexit.

Как сообщили зарубежные СМИ, перед началом саммита G20 президент Америки провел переговоры с премьер-министром Британии. В ходе беседы главы стран обсудили кризис в Сирии.

По словам Обамы, урегулирование кризиса в Сирии невозможно без уступок со стороны РФ: «У нас есть серьезные разногласия относительно сторон, которые мы поддерживаем. Без уступок со стороны России трудно будет перейти к следующей части».

При этом президент США признал, что именно переговоры с Россией будут играть ключевую роль в разрешении кризиса в Сирии.