Мэй не стала лукавить о последствиях Brexit для Британии

Тереза Мэй предупредила британцев о тяжелых временах после выхода страны из Евросоюза.

Как сообщило агентство Reuter, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что Британию ждут «тяжелые времена» после процедуры Brexit.

При этом, по словам премьер-министра Британии, британская экономика отреагировала на итоги референдума о выходе страны из ЕС лучше, чем можно было бы ожидать: «Мы видели, что цифры дают противоречивые сигналы о ситуации в экономике в текущий момент. Я считаю, что экономика отреагировала лучше, чем некоторые предсказывали после референдума, но я не буду лукавить, говоря, что все пойдет гладко».

Отмечается, что Тереза Мэй примет участие в саммите G20 в Китае, где обсудит последствия Brexit с президентом США.