Политика
Источник: Зарубежные СМИ
07:59, 04 Сентября 2016 Версия для печати

Мэй не стала лукавить о последствиях Brexit для Британии

Тереза Мэй предупредила британцев о тяжелых временах после выхода страны из Евросоюза.

Как сообщило агентство Reuter, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что Британию ждут «тяжелые времена» после процедуры Brexit.

При этом, по словам премьер-министра Британии, британская экономика отреагировала на итоги референдума о выходе страны из ЕС лучше, чем можно было бы ожидать: «Мы видели, что цифры дают противоречивые сигналы о ситуации в экономике в текущий момент. Я считаю, что экономика отреагировала лучше, чем некоторые предсказывали после референдума, но я не буду лукавить, говоря, что все пойдет гладко».

Отмечается, что Тереза Мэй примет участие в саммите G20 в Китае, где обсудит последствия Brexit с президентом США.

читайте также:Тереза Мэй
Что ждать от Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании?
Насколько справедливы сравнения нового премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с Маргарет Тэтчер, узнал Sobesednik.ru »

Также по теме
Brexit
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Сябитова строит роскошное родовое поместье
07:11, 04 Сентября 2016
Роза Сябитова решила заняться созданием родового поместья, узнал Sobesednik.ru
»
В гостях у Левиафана. Репортаж "Собеседника" из знаменитого села Териберка
00:01, 04 Сентября 2016
Sobesednik.ru отправился на Териберку, чтобы выяснить, за что туристы и путешественники так полюбили тундру
»
Мила Кунис: Я с Украины, и мне знакома бедность во всех ее проявлениях
20:03, 03 Сентября 2016
Голливудская звезда Мила Кунис рассказала в интервью Sobesednik.ru о счастье материнства и украинском происхождении
»