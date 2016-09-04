Политика
Источник: ТАСС
13:57, 04 Сентября 2016 Версия для печати

Лавров и Керри продолжают решать вопросы по Сирии

РФ и США разрешили множество технических вопросов по Сирии, но работа по преодолению оставшихся разногласий продолжается.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 4 сентября глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри начали встречу в рамках саммита G20.

Джон Керри рассказал, что они с Сергеем Лавровым покинули Женеву с документами, охватывающими все темы отношений между странами, передаёт ТАСС.

«Есть пара острых вопросов, о которых мы говорили сегодня», – рассказал Керри.

Между тем он отметил, что ещё остаются серьёзные вопросы, которые требуют разрешения.

«Мы продолжаем работать над тем, как их [вопросы] разрешить с учётом интересов обеих сторон», – пояснил госсекретарь США.

В заключение Керри подчеркнул, что работа «по базовым вопросам велась плотно».

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