Лавров и Керри продолжают решать вопросы по Сирии

РФ и США разрешили множество технических вопросов по Сирии, но работа по преодолению оставшихся разногласий продолжается.
Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 4 сентября глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри начали встречу в рамках саммита G20.
Джон Керри рассказал, что они с Сергеем Лавровым покинули Женеву с документами, охватывающими все темы отношений между странами, передаёт ТАСС.
«Есть пара острых вопросов, о которых мы говорили сегодня», – рассказал Керри.
Между тем он отметил, что ещё остаются серьёзные вопросы, которые требуют разрешения.
«Мы продолжаем работать над тем, как их [вопросы] разрешить с учётом интересов обеих сторон», – пояснил госсекретарь США.
В заключение Керри подчеркнул, что работа «по базовым вопросам велась плотно».