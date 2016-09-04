Главу МЧС РФ могут уволить за системные промахи ведомства

Журналисты узнали о возможной скорой отставке главы МЧС России Владимира Пучкова.

Как сообщила «Новая газета», в ближайшие дни в отставку может быть отправлен российский министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков. Точная дата отставки пока не уточнятся.

По данным СМИ, причиной отставки Пучкова могут стать системные проблемы в работе ведомства, о чем свидетельствуют занижение ведомством площадей лесных пожаров, гибель спасателей на шахте «Северная», крушение спасательного Ил-76, участвовавшего в тушении пожаров в Иркутской области, и смерть главы МЧС Приморья во время наводнения.

Официального подтверждения информации о возможной отставке Пучкова пока нет.