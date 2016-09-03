Трамп опередил Клинтон по популярности на 1% за 2 месяца

Кандидат в президенты США Дональд Трамп стал популярнее своей соперницы от демократов Хилари Клинтон.

По результатам опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos, в период с 26 августа по 1 сентября 40% потенциальных избирателей отдали бы голос за кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на президентских выборах в стране. 39% опрошенных проголосовали бы за кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон. 20% не выбрали бы ни одного из кандидатов.

Ранее в аналогичном опросе, проведенном в августе, за Клинтон свой голос были готовы отдать на 12% больше избирателей, чем за Трампа. Стать популярнее Клинтон у Трампа, по данным Ipsos, получалось только два раза — в мае и конце июля нынешнего года.

В тоже время при выборе из четырех потенциальных кандидатов на место президента США за Клинтон и Трампа проголосовало бы одинаковое количество избирателей — 39%.