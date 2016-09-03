Текст дня: Дракон умер и сфинксы не помогут!

Известный общественный деятель Гейдар Джемаль рассуждает о будущем «каримовской тирании» после его смерти.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что умер президент Узбекистана Ислам Каримов. На родине Каримова, в узбекском Самарканде состоялись похороны политика. Во время прощания с президентом многие жители не смогли сдерживать слез. На похоронах Каримова присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев, который произнес слова соболезнования в связи со смертью Каримова, переданные Владимиром Путиным.

Sobesednik.ru публикует колонку председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля в блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы», в тексте которой он рассуждает о том, как может измениться политическая система в Узбекистане после смерти Каримова. Орфография и пунктуация автора сохранены.

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Дракон умер и охранять его должны тигры… Бывший партократ Каримов, не верящий ни во что, кроме хаоса и грубой силы, решил защититься от мучений могилы. По мусульманскому учению, к умершему приходят два ангела: Мункар и Накир. Они допрашивают покойного о его делах. Дела Каримова были таковы, что никакой пощады от этих ангелов смерти ему ждать не приходится.

Поэтому он заранее соорудил себе «мавзолей два тигра» с двумя сфинксоподобными истуканами наверху. По его представлениям, эти два каменных идола должны прикрыть его от ангелов божьих. Таковы представления о духовной реальности у тиранов, которые сегодня правят в Центральной Азии. Это не просто палачи с партийным прошлым. Это ещё и идолопоклонники, безумно боящиеся ужасов могилы.

Наконец-то режим признал смерть диктатора, затянув это признание насколько возможно. Понятно почему. Каждый час неуверенности народа в реальной ситуации повышает шансы хунты на узурпацию власти. То, что это именно хунта, нет никаких сомнений.

Сомнения есть в другом: даст ли узбекский народ всем этим иноятовым продолжать каримовскую тиранию? Слишком долго ждали 32 миллиона узбекистанцев, когда умрёт дракон! И как бы послушен и терпелив не был рядовой узбек, есть границы всему.

Особенно когда столько факторов будут способствовать дестабилизации. Практически неизбежен конфликт с таджиками — как внутренними, так и внешними! Политические расчёты афганских узбеков, которые давно вовлечены в узбекистанскую политическую игру. Исламское движение Туркестана. Андижанские и ферганские народные силы, незабывшие беспощадного расстрела с тысячами погибших. Уже не говорим о том, что сатрапы Каримова ненавидят друг друга и неизбежно будут подставлять друг другу подножки.

Поэтому в обозримом будущем следует ожидать исчезновения «тигров»-идолов с мавзолея, да, скорее всего, и ликвидацию самого этого капища. От такой исторической памяти, которую оставил Каримов, народы стремятся освободиться как можно скорее.

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