Политика
Источник: 112 Украина
17:08, 03 Сентября 2016 Версия для печати

Савченко призвала решить "доставшую" ситуацию с Россией

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Надежда Савченко призвала «бороться с Россией».

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Савченко собрала сто человек на митинге в поддержку военнопленных.

Бывшая украинская военнослужащая, а ныне – депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» назвала Россию врагом и призвала «сражаться» с ней.

«Давайте, в конце концов, сражаться с этим врагом, если уж мы ввязались, если хотим биться. Давайте уже драться, а не просто говорить. А если просто говорить, то давайте говорить с врагом. Вы же все равно с ним говорите вне кулуаров», – заявила Савченко.

По ее словам, в переговорах с представителями оккупированных территорий самопровозглашенной ДНР должны быть задействованы обе стороны. Депутат Верховной рады призвала к открытому разговору, заявив при этом, что «ситуация уже просто достала».

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